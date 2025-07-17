Iranski predsjednik priznao sigurnosne propuste u ratu protiv Izraela

Iranski predsjednik Masud Pezeškijan (Masoud Pezeshkian) prvi put je priznao da je njegova zemlja imala sigurnosnih propusta u ratu protiv Izraela.

- Sigurnosni nedostaci koji su postali očigledni tokom rata moraju se analizirati i otkloniti - rekao je Pezeškijan na sastanku kabineta u Teheranu, izvijestile su u četvrtak dnevne novine Iran.

Samokritika ove vrste je izuzetno rijetka u autoritarnom Iranu.

Tokom 12-dnevnog rata protiv Izraela, nekoliko visokorangiranih iranskih vojnih komandanata ubijeno je u svojim privatnim rezidencijama. Pored vojnih i nuklearnih objekata, napadnute su i relativno nepoznate mete, uključujući fondaciju koja negira holokaust u glavnom gradu Teheranu.

Stručnjaci smatraju da takvi napadi ne bi bili mogući bez insajderskih informacija.

Već nekoliko sedmica kruže spekulacije o opsežnoj saradnji između nekih elemenata iranskog sigurnosnog aparata i izraelske obavještajne službe Mosad (Mossad).

U istom kontekstu, nekoliko osoba je već uhapšeno zbog navodne špijunaže za Mosad.