Tramp: Predsjednik FED-a neće još dugo biti tamo

- On ne radi dobar posao i bit će tamo samo kratko, neće biti tamo još dugo - rekao je Tramp republikancima u Kongresu u Bijeloj kući.

Američki predsjednik Donald Trump je kritikovao učinak predsjednika Federalnih rezervi (Fed) Džeroma Pauela (Jerome Powell), sugerirajući da bi njegovo vrijeme na čelu centralne banke uskoro moglo završiti, javlja Anadolu.

Pauel, kojeg je Tramp nominirao tokom svog prvog mandata 2017. godine, a predsjednik Džo Bajden (Joe Biden) ponovo imenovao 2022. godine, dugo je bio meta Trampovog gnjeva. Tokom svog predsjedništva, Tramp je javno i često vršio pritisak na Pauela da smanji kamatne stope.

Tramp je okrivio Bajdena za produženje Pauelovog mandata.

- Bio sam vrlo ljubazan prema njemu na početku jer taj tip jednostavno nije pametna osoba. Nije trebao biti tamo. I krivim sebe, na neki način, za to, ali krivim i Bajdena što je produžio (njegov mandat) - rekao je Tramp, dodajući da je bio iznenađen kada je Bajdenova administracija to učinila.

- Mislim da su mu produžili mandat jer su znali koliko ga ne mogu podnijeti, pa su to učinili iz tog razloga - dodao je.

Tramp je više puta zahtijevao da Fed smanji kamatne stope, navodeći poteze Evropske centralne banke, koja je nekoliko puta smanjila svoju referentnu kamatnu stopu 2024. i 2025. godine, i upozoravajući da bi odlaganja mogla zaustaviti američku ekonomiju.