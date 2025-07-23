Francuski predsjednik i prva dama tužili američku influensericu

Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) i prva dama Brigite Makron (Brigitte) podnijeli su u srijedu tužbu protiv američke autorice podcast sadržaja, tvrdeći da je konzervativna influenserica bila umiješana u klevetu.

Tužba, podnesena sudu u državi Delaver (Delaware), fokusira se na tvrdnje Kendis Ovens (Candace Owens) da je francuska prva dama rođena kao muškarac i transformirala se u ženu pod ukradenim identitetom, kao i na navode da su Makronovi u srodstvu i da stoga čine incest, te da je Makrona za francuskog predsjednika izabrala CIA, američka obavještajna agencija.

Tužba od 219 stranica traži suđenje pred porotom po 22 tačke koje se odnose na tvrdnje iznesene u emisije Ovensove, uključujući i seriju od osam dijelova koja je iznijela niz tvrdnji o Makronovima, kao i na odbijanje tri zahtjeva za povlačenje informacija od prošlog decembra, navodi se u tužbi.

- Ovens je zanemarila sve vjerodostojne dokaze koji opovrgavaju njenu tvrdnju u korist poznatih teoretičara zavjere i dokazanih klevetnika. Umjesto da se uključi u pokušaje predsjednika i gospođe Makcron da isprave stvari, Ovens ih je ismijala i koristila kao dodatnu hranu za svoju bijesnu bazu obožavatelja - navodi se u tužbi koju su podnijeli advokati koji zastupaju Makronove.

- Ovens je objavila Seriju i povezane X objave s bezobzirnim zanemarivanjem istine. Ovens su više puta predočeni vjerodostojni, provjerljivi dokazi koji opovrgavaju njene tvrdnje - uključujući dokumentaciju, javne zapise i direktne kontakte Makcronovih. Umjesto da ispravi zapise, ona je udvostručila svoj trud - dodaje se.

U tužbi se kao tuženi navode Ovens, njena kompanija "Candace Owens LLC" i operater web stranice "GeorgeTom Inc".