Oko 50 izraelskih vojnika počinilo samoubistvo

Svakog mjeseca stotine vojnika s psihološkim traumama upućuju se na rehabilitaciju, piše "Haaretz"

30.7.2025

Gotovo 50 izraelskih vojnika počinilo je samoubistvo od početka izraelskih napada na Gazu u oktobru 2023. godine, objavio je u srijedu izraelski dnevni list "Haaretz", prenosi Anadolu.

Prema podacima lista, 17 vojnika izvršilo je samoubistvo ove godine, dok ih je 24 to učinilo tokom 2024, a još 17 u 2023. godini, uključujući sedmoricu nakon početka rata u Gazi.

"Haaretz" navodi da je ozbiljan nedostatak vojnih stručnjaka za mentalno zdravlje, uključujući psihijatre, psihologe i socijalne radnike, jedan od ključnih uzroka ovog zabrinjavajućeg trenda.

List također ističe sistemske propuste u sposobnosti izraelske vojske da pruži adekvatnu psihološku podršku otpuštenim vojnicima, rezervistima i pripadnicima jedinica koje su posebno izložene traumama, naročito onima koji su zaduženi za identifikaciju posmrtnih ostataka stradalih vojnika.

Prema istom izvoru, stotine vojnika sa psihološkim povredama mjesečno se upućuju na vojnu rehabilitaciju, a mnogi od njih pate od PTSP-a kao posljedice borbenih dejstava u Gazi.

U ponedjeljak je izraelska vojska potvrdila da je jedan rezervista pronađen mrtav u svom domu u gradu Ofakim na jugu Izraela, a vojne vlasti su slučaj okarakterisale kao samoubistvo. Vojnik je služio u jedinici zaduženoj za identifikaciju ostataka stradalih saboraca.

