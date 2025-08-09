Putin i Tramp se sastaju na Aljasci: Otkrivene i teme razgovora

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth da će se njegov "dugoočekivani sastanak" s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom održati 15. augusta u sjeverozapadnoj saveznoj američkoj državi Aljasci.

Tramp, koji je više puta obećavao da će okončati rat u Ukrajini, posljednjih mjeseci je nekoliko puta telefonski razgovarao s Putinom, ali se s njim nije lično sastao otkako se vratio u Bijelu kuću. Glavna tema predstojećeg sastanka, kako se očekuje, biće upravo kraj rata u Ukrajini.

- Sada predsjednik Zelenski mora dobiti sve što mu je potrebno, jer će morati biti spreman da nešto potpiše - rekao je Tramp. Istakao je kako će sporazum uključivati teritorijalnu razmjenu, koja bi, prema njegovim riječima, bila korisna za obje strane.