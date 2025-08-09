Putin i Tramp se sastaju na Aljasci: Otkrivene i teme razgovora

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth da će se njegov "dugoočekivani sastanak" s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom održati 15. augusta u sjeverozapadnoj saveznoj američkoj državi Aljasci.
Tramp, koji je više puta obećavao da će okončati rat u Ukrajini, posljednjih mjeseci je nekoliko puta telefonski razgovarao s Putinom, ali se s njim nije lično sastao otkako se vratio u Bijelu kuću. Glavna tema predstojećeg sastanka, kako se očekuje, biće upravo kraj rata u Ukrajini.
- Sada predsjednik Zelenski mora dobiti sve što mu je potrebno, jer će morati biti spreman da nešto potpiše - rekao je Tramp. Istakao je kako će sporazum uključivati teritorijalnu razmjenu, koja bi, prema njegovim riječima, bila korisna za obje strane.
- Govorimo o teritoriji oko koje se vodi borba tri i po godine. Mnogo Rusa je poginulo. Mnogo Ukrajinaca je poginulo. Dakle, gledamo tu situaciju. Želimo nešto vratiti, nešto razmijeniti. Vrlo je komplikovano… Ali nešto ćemo vratiti, nešto zamijeniti. Biće razmjene teritorija, na dobrobit obje strane - pojasnio je Tramp.
Američki predsjednik također je tvrdio da je njegovom intervencijom spriječena šira eskalacija sukoba.
- Da mi, Sjedinjene Američke Države, nismo reagirali, Ukrajina i Rusija bi završile u svjetskom ratu, a ja sam to zaustavio - izjavio je.
- Sada je jedino pitanje kada će to biti riješeno – a moglo bi biti vrlo brzo - dodao je Tramp. Također je izrazio mogućnost trilateralnog sastanka s Putinom i Zelenskim, naglašavajući kako vjeruje da i Putin želi mir, isto kao i Ukrajina te drugi evropski lideri.