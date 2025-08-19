Njemački kancelar: Pred Ukrajinom su odlučujući dani

Njemački kancelar Fridrih Merc održao je konferenciju za medije nakon sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trampom i evropskim liderima u Bijeloj kući.

Merc je istakao: "Postoji osjećaj da su ovo odlučujući dani za Ukrajinu."

Iako se Tramp već oglasio na društvenim mrežama, Merc je prvi evropski lider koji je javno prokomentarisao događaje nakon sastanka.

On je dodao da nije siguran hoće li Vladimir Putin imati hrabrosti da učestvuje na bilateralnom samitu s Volodimirom Zelenskim.

Njemački kancelar također je pozdravio Trampovu najavu mogućih sigurnosnih garancija za Ukrajinu.