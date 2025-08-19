Tramp: Moguće je da Putin ne želi postići dogovor

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) u utorak je izjavio kako se nada da će ruski predsjednik Vladimir Putin krenuti naprijed prema okončanju rata u Ukrajini, ali je priznao kako je moguće da ruski čelnik ne želi postići dogovor.

- Ne mislim da će to biti problem, iskreno. Mislim da je Putin umoran od toga. Mislim da su svi umorni od toga, ali nikad se ne zna - izjavio je Tramp u intervjuu za program Fox Newsa, Fox & Friends.

- Saznat ćemo o predsjedniku Putinu u sljedećih nekoliko sedmica. Moguće je da ne želi postići dogovor - dodao je Tramp, rekavši da će se Putin suočiti s "teškom situacijom" ako to ne bude slučaj, prenosi Reuters.