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OKONČANJE RATA U UKRAJINI

Tramp: Moguće je da Putin ne želi postići dogovor

Mislim da su svi umorni od toga, ali nikad se ne zna, izjavio je

Tramp: Moguće je da Putin ne želi dogovor. AP

FENA

19.8.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) u utorak je izjavio kako se nada da će ruski predsjednik Vladimir Putin krenuti naprijed prema okončanju rata u Ukrajini, ali je priznao kako je moguće da ruski čelnik ne želi postići dogovor.

- Ne mislim da će to biti problem, iskreno. Mislim da je Putin umoran od toga. Mislim da su svi umorni od toga, ali nikad se ne zna - izjavio je Tramp u intervjuu za program Fox Newsa, Fox & Friends.

- Saznat ćemo o predsjedniku Putinu u sljedećih nekoliko sedmica. Moguće je da ne želi postići dogovor - dodao je Tramp, rekavši da će se Putin suočiti s "teškom situacijom" ako to ne bude slučaj, prenosi Reuters.

# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
# UKRAJINA
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