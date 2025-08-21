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KURSKA OBLAST

Ukrajinski specijalci objavili snimak napada na Putinovog generala

Prema izvještajima, general je helikopterom prebačen u Moskvu, gdje su mu zbog teških povreda morale biti amputirane ruka i noga

Snimak napada. Youtube/Screenshot

M. Až.

21.8.2025

Ukrajinske specijalne snage objavile su snimak operacije u kojoj je teško povrijeđen ruski general-pukovnik Esedula Abačev (Esedulla Abachev).

Napad je izvela jedinica Ua_Reg Team na vozilo u kojem se nalazio Abačev, zamjenik komandanta grupe ruskih snaga Sjever, u noći između 16. i 17. augusta. Operacija je izvedena na području Kurske oblasti, pet kilometara od grada Rilska.

Prema izvještajima, general je helikopterom prebačen u Moskvu, gdje su mu zbog teških povreda morale biti amputirane ruka i noga.

Snage za specijalne operacije podsjetile su da je protiv Abačeva ukrajinsko tužilaštvo 2023. godine podnijelo optužnicu. Nakon početka pune invazije, on je komandovao takozvanim 2. armijskim korpusom Narodnih milicija "Luganske Narodne Republike", jedinicom koju podržava Rusija. Abačev je, kako se navodi, izdavao direktna naređenja za bombardovanje naselja u Luganskoj oblasti "do njihovog uništenja".

Ukrajinska obavještajna služba odbrane saopćila je da su u noći između 16. i 17. augusta ukrajinske jedinice izvele napad na ruski konvoj na autoputu Rilsk–Khomutovka u Kurskoj oblasti, pri čemu je Abačev teško ranjen.

# RUSIJA
# UKRAJINA
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