Ukrajinski specijalci objavili snimak napada na Putinovog generala

Ukrajinske specijalne snage objavile su snimak operacije u kojoj je teško povrijeđen ruski general-pukovnik Esedula Abačev (Esedulla Abachev).

Napad je izvela jedinica Ua_Reg Team na vozilo u kojem se nalazio Abačev, zamjenik komandanta grupe ruskih snaga Sjever, u noći između 16. i 17. augusta. Operacija je izvedena na području Kurske oblasti, pet kilometara od grada Rilska.

Prema izvještajima, general je helikopterom prebačen u Moskvu, gdje su mu zbog teških povreda morale biti amputirane ruka i noga.