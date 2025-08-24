Tramp poslao pismo Zelenskom

Uz Trampa, poruke su uputili i kineski predsjednik Si Đinping (Xi Jinping), britanski kralj Čarls (King Charles) i poglavar Katoličke crkve papa Lav XIV (Pope Leo XIV). Ove poruke podrške dolaze u trenutku zastoja u mirovnim pregovorima.

Poruke podrške povodom Dana nezavisnosti stižu iz cijelog svijeta, uključujući i pismo američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump), koje je Zelenski podijelio na društvenoj mreži X. U pismu, Tramp je pohvalio hrabrost ukrajinskog naroda i poručio da Sjedinjene Američke Države vjeruju u budućnost Ukrajine kao slobodne i nezavisne države.

Ukrajina danas slavi 34. godišnjicu nezavisnosti, obilježavajući dan kada je 1991. godine proglasila izlazak iz Sovjetskog Saveza. U trenutku kada diplomatski pokušaji za prekid rata djeluju bezuspješno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelenskyy) uputio je snažnu poruku: „Kijev neće izgubiti rat.“

Trampov poziv na mir

Poruka američkog predsjednika dolazi svega nekoliko dana nakon što je izjavio da će „dati Putinu nekoliko sedmica“, produžujući vremenski okvir za moguće reakcije prema Moskvi. Također je pozvao ruskog predsjednika Vladimira Putina (Vladimir Putin) da se sastane sa Zelenskim kako bi razgovarali o okončanju rata.

- Narod Ukrajine ima nesalomiv duh, a hrabrost vaše zemlje inspiriše mnoge. Dok obilježavate ovaj važan dan, znajte da Sjedinjene Države poštuju vašu borbu, cijene vaše žrtve i vjeruju u vašu budućnost kao nezavisne nacije - napisao je Tramp.

Dodao je i: „Sada je trenutak da se okonča besmisleno ubijanje. SAD podržavaju pregovaračko rješenje koje vodi ka trajnom miru, koji završava krvoproliće i štiti suverenitet i dostojanstvo Ukrajine.“

Naša budućnost je u našim rukama

Zelenski se zahvalio Trampu na riječima podrške i obratio se građanima Ukrajine, poručivši da će zemlja Dan nezavisnosti slaviti i za stotinu godina.

- Ukrajina danas ima snagu i samopoštovanje. Ne čekamo ničije ‘gestove dobre volje’ – imamo vlastitu volju i odlučnost da postignemo ono što nam je potrebno - kazao je Zelenski.

- Ukrajina više nikada neće prihvatiti sramotu koju Rusi nazivaju kompromisom. Nama treba pravedan mir. O našoj budućnosti odlučivat ćemo samo mi – i svijet to zna.“

U vezi sa razgovorima koje je nedavno vodio sa Trampom i evropskim liderima, Zelenski je poručio: „Ukrajina još nije pobijedila, ali neće ni izgubiti. Nezavisnost je osigurana. Ukrajina nije žrtva – ona je borac. Ne molimo – mi nudimo partnerstvo.“