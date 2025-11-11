Jučer se u Sarajevu okupila fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pred historijske utakmice. Iako smo od postanka reprezentacije često igrali historijske utakmice poput onih protiv Danske, Srbije i Crne Gore, Portugala, Francuske ili Republike Irske, bili smo uspješni samo 15. oktobra 2013. godine, kada smo pobjedom u Litvaniji (0:1) osigurali direktan plasman na Svjetsko prvenstvo koje se 2014. godine odigralo u Brazilu.

Tada smo u posljednje dvije utakmice kvalifikacija ušli sa sudbinom u svojim rukama. Predvođeni Papetom Zmajevi su trebali pobijediti Lihtenštajn i Litvaniju za direktan plasman u Brazil, što si učinili. Tada su Zmajevi bili jedna od rijetkih svijetlih tačaka u državi. More problema bi se zaboravljalo na tih 90 minuta kada igra fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine i cijela država bi disala kao jedan. Sada je euforije manje nego tada. Objektivno govoreći, pred nama su jači protivnici nego što su bili tada Lihtenštajn i Litvanija, a naš tim ima generaciju koja se tek uigrava i stiče iskustvo.

Iako je fokus javnosti i medija van terena zbog dešavanja na relaciji N/FSBiH - navijačke grupe i nema mnogo optimizma, Zmajevi bi mogli da ispišu nove stranice historije ne samo našeg sporta, nego i države. Nadamo se da ponovo mogu ujediniti državu i plasirati se na Svjetsko prvenstvo. Fali nam tako malo.