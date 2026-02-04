Mujo Rešidović: Čuvar tradicije saza i sevdaha

Mujo Rešidović iz Srebrenika primjer je čovjeka koji je svojim radom dao vrijedan doprinos očuvanju tradicionalnih vrijednosti Bosne i Hercegovine. Ovaj sedamdesettrogodišnji penzionisani rudar i pčelar, nakon dugogodišnjeg rada u rudnicima, u penzionerskim danima odlučio je da se posveti izradi saza, drevnog instrumenta koji ima posebno mjesto u sevdahu i narodnoj muzici.

Radni vijek započeo je u jami u Mramoru, a iskustvo je sticao i u rudnicima u Labinu i Velenju, gdje je bio prepoznat kao odgovoran i sposoban organizator posla. Po povratku u Bosnu, profesionalnu karijeru završio je u Rudniku „Kreka“, odakle je u penziju otišao prije dvadeset godina.

U želji da sačuva tradiciju svoga kraja, Mujo se samostalno upustio u izradu saza, oslanjajući se na vlastito znanje, osjećaj i dugogodišnje iskustvo u radu s materijalima. Njegovi instrumenti danas služe brojnim sazlijama i doprinose očuvanju sevdaha, ne samo u Bosni i Hercegovini nego i van njenih granica.

I u sedamdeset trećoj godini života Mujo je vrijedan i aktivan, posvećen radu, porodici i pčelarstvu, pokazujući da se ljubav prema tradiciji i radu može njegovati cijelog života.