Minić vodi državne poslove

Umjesto da se posveti konkretnim mjerama u nadležnosti entitetske vlade, kojima bi ublažio sve težu poziciju građana ovog dijela BiH ili da traži način kako da otplati stotine miliona maraka kredita koji stižu na naplatu i prijete stabilnosti budžeta, premijer RS Savo Minić rado bi se izgleda bavio međunarodnim odnosima.

U jednom danu daje nalog ministru unutrašnjih poslova da provjeri zašto je MUP Hrvatske gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića zadržavao na granici, a već drugog dana organizira sastanak na granici u Bosanskoj Gradišci, kako bi razgovarao o problemima bh. prijevoznika, koji već mjesecima traže način za dogovor sa susjednom Hrvatskom i Briselom kako da budu izuzeti od pravila koje im već duže od godinu zagorčava život.

Minić je vozačima najprije zabranio proteste na graničnim prijelazima i poslao policiju da ih s cesta ukloni, izbivši im tako posljednji alat kojima su vlasti namjeravali podstaknuti da ih primijete i da rade svoj posao. A onda je vješto iskoristio njihov očaj i nezadovoljstvo, preobrazio se u zaštitnika njihovih ljudskih i radničkih prava, bijes usmjeravajući u pravcu Sarajeva. Mnogo toga mogao je i može riješiti u Banjoj Luci, u vladi nadležnoj za veliki broj problema na koje ukazuju iz Konzorcijuma Logistika BiH, ali Miniću je valjda bilo jednostavnije s graničnog prijelaza slati populističke izjave i pokušavati ostvariti nekoliko političkih poena. Unaprijed je mogao znati da niko od njegovih kolega iz federalne vlade i Vijeća ministara BiH neće doći u Gradišku, pogotovo ne da s njim razgovara o pitanjima za koje nije nadležan.

Stalni pokušaji zvaničnika RS da entitet odijevaju u ruho države, međutim, ne oslobađaju od odgovornosti ostale nivoe vlasti da problem prijevoznika iz BiH najozbiljnije shvate. Ako pozivi za prisustvo sastanku i nisu zvanično stigli, mogli su ih vidjeti putem medija, pa na njih odgovoriti, ponuditi prijedloge, novi termin i mjesto sastanka, jer ignoriranje upozorenja iz transportnog sektora i gubljenje vremena nikome ne ide u prilog. Ovako je Minić pokazao „dobru volju“, a oni nezainteresiranost, pa ne trebaju čuditi ni najave dolaska stotina kamiona u Sarajevo.

Uostalom, prijevoznici već 14 mjeseci, kako kažu, „lutaju od jedne do druge vlade“, tražeći spas za sektor s 47.000 zaposlenih, za čiji će kolaps ekonomija platiti cijenu, a vlasti morati položiti račun.