Dok građani u Bosni i Hercegovini strepe pred rastom cijena na benzinskim pumpama, petnaest delegata u Domu naroda BiH ponovo igra staru političku igru zvanu rušenje kvoruma. Rasprava o smanjenju akciza na gorivo u Domu naroda završila je prije nego što je zapravo i počela. Delegati SNSD-a su rušenjem kvoruma blokirali mogućnost da se uopće razgovara o mjeri, koja bi mogla donijeti barem malo olakšanje građanima i privredi. Time su još jednom pokazali da političke kalkulacije imaju prednost nad interesom građana.

Prenos nadležnosti, davanje novčanika Sarajevu, donose se odluke u ime Banje Luke, udar na budžet, udar na porez, samo su neki od izgovora za neusvajanje, koje je bilo mučno slušati. Čak i kada se pozvalo na primjer vlada drugih zemalja u regiji, delegati SNSD-a su kazali da mi nemamo vladu nego Vijeće ministara. Možeš misliti, nije šija nego vrat.

Možda bi rasprava bila i drugačija da oni koji odlučuju moraju sami osjetiti posljedice visokih cijena goriva. Međutim, političare ne zanimaju cijene goriva jer ih voze službene limuzine, a gorivo im plaćaju institucije, odnosno mi građani. Zato i ne čudi ona stara narodna da „sit gladnog ne razumije“.

Prema nekim tvrdnjama, entitet RS je u ozbiljnim finansijskim problemima. Ako se to uzme u obzir, onda ne čudi ovakav stav SNSD-a i ova grčevita borba za svaki fening od akciza. U tom slučaju, „treba nahraniti mnogo gladnih usta“.