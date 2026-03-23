Verbalni delikt 2.0

Prije nekoliko mjeseci, gotovo ispod radara, Vlada Federacije vratila je verbalni delikt u krivični zakon - samo pod novim, uljepšanim imenom: „psihičko nasilje“.

U starom sistemu barem si znao na čemu si. Postojala je Partija, postojao je Tito i postojao je jasan okvir šta se smije, a šta ne smije reći. Danas je stvar mnogo gora - jer je sve nejasno, rastezljivo i proizvoljno.

Više nije potrebno vrijeđati državu, rušiti poredak ili napadati vlast. Dovoljno je da se neko - bilo ko, a najbolje političar na funkciji ili barem njegova supruga - osjeti pogođenim vašim pisanjem ili izgovorenom riječju. I to je to. Otvara se prostor za krivičnu prijavu.

Ne govorimo ovdje o prijetnjama, uhođenju ili kontinuiranom maltretiranju - jer je to već regulisano zakonima. Govorimo o tome da sada možete završiti u krivičnom postupku zato što ste nekome nanijeli “psihičku bol”, kategoriju koja je toliko široka da u nju može stati sve - od kolumne do govora na TikToku.

Ako vam to zvuči kao alat za zloupotrebu - u pravu ste.

Jer upravo tako je i uveden. Hinjski. U paketu sa zakonom o femicidu, bez javne rasprave, bez ozbiljne debate, bez objašnjenja. Kao da su i sami znali da ovo ne može proći na svjetlu dana.

I sada imamo apsurdnu situaciju: u Republici Srpskoj se digla kuka i motika zbog kriminalizacije klevete - gdje je predviđena drakonska novčana kazna - dok se u Federaciji šuti na zakon koji otvara mogućnost zatvora zbog riječi. Ne zbog laži. Ne zbog prijetnje. Nego zbog “osjećaja”.

Valjda zbog toga što je kao prva žrtva ovog zakona pala osoba koja je često bila s one strane zakona. Drže ga u pritvoru već skoro pola godine. A novinari se valjda boje da se kritika samog zakona ne protumači kao podrška toj osobi.

Čak i da niko nikada ne bude osuđen, šteta je već napravljena. Jer zakon nije samo ono što se primjenjuje - nego i ono što visi nad glavom. Dovoljno je da vas neko prijavi, da vas razvlače po policiji i tužilaštvu, da vam šalju poruku: pazi šta govoriš.

A ovi na vlasti su izgleda jedva dočekali takvu mogućnost što pokazuje i aktuelni proces, dok njihove režimske analitičarke javno prijete da će prijavljivati svakog ko ih kritikuje.

Ovo nije zakon koji štiti građane. Ovo je zakon koji štiti vlast od kritike i javnost od slobode. I zato ga treba nazvati pravim imenom: povratak verbalnog delikta. I zato ga treba ukinuti.