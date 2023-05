Zeleno cviljenje

Laika koji ne zna ništa o stanju u društvu mogla je začuditi panika kojom se SDA suočavala s procesom gubitka vlasti. Uistinu, kako je jedan Facebook komentator dobro primijetio: „I Kurejšije su lakše predale vlast.“

Fascinantna je bila ta višemjesečna kakofonija istovremenih prijetnji, kuknjave i preklinjanja gdje je SDA činila sve moguće i nemoguće da opstane na vlasti, od kupovine zastupnika, do pronalaženja svih mogućih zakonskih rupa i mogućnosti blokada, sve dok visoki predstavnik u konačnici nije intervenirao i omogućio formiranje nove vlasti.

A čega se SDA toliko plašila, sada i najvećim laicima može biti jasno. Nije gubitka milijardi iz budžeta, stotina državnih kompanija, ni desetina hiljada budžetskih mjesta toliko koliko se plašila za vlastitu slobodu.

„Nisam psihopata, ali, ako je alternativa da robijam 10 godina, neću se libiti da ubijem svakog svjedoka“, reći će znameniti lik iz Tarantinovog filma „Psi iz rezervoara“.

Ovi, doduše, nisu ubijali, barem ne posljednjih godina, no činili su sve ostalo da održe svoju piramidu moći. No, zato u nekim drugim historijskim prilikama daleko manjeg prisustva međunarodne zajednice jesmo svjedočili brojnim nikad razriješenim ubistvima za koja se direktno sumnjiči državna mafija. A i ta ubistva možda će, nakon njihovog rušenja s vlasti, konačno dobiti svoj pravosudni epilog, zajedno s desetinama drugih kriminalnih zlodjela, od nestanka donacija u ratu, do poratne privatizacijske pljačke.