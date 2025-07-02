Simone Inzagi: Čovjek za finale

Simone Inzagi (Inzaghi) ponovo je ispisao historiju. Izbacio je veliki Mančester Siti koji vodi Pep Gvardiola, sa Svjetskog klupskog prvenstva. Inzagi je nakon Intera preuzeo ekipu Al Hilala. Viceprvak Saudijske Arabije, je slavio 4:3. Momčad koju odnedavno vodi Simone Inzaghi za polufinale će igrati protiv Fluminensea, koji je s 2:0 bio bolji od milanskog Intera.

Mančester Siti oprostio se od SP-a klubova nakon utakmice u kojoj je imao 30 udaraca prema golu suparnika, ali i raspoloženog reprezentativnog golmana Maroka ispred sebe. Yassine Bounou zaustavio je 10 udaraca Guardioline momčadi. Al Hilal je nakon šoka u 9. minuti, kada je Bernardo Silva doveo City u vodstvo, bio momčad koja više nije pala u rezultatski zaostatak.

Nakon što je pretprošle sezone s Interom stigao do finala u Istanbulu, gdje je poražen od Mančester Sitija (1:0), Inzagi je ove godine još jednom pokazao da pripada eliti evropskih trenera, savladavši veliku Barcelonu I tako je odveo inter u finale Lige Evropskih prvaka.

Ulaskom u još jedno finale, Simone Inzagi bi dodatno učvrstio svoju poziciju među najuspješnijim trenerima u historiji nogometa.