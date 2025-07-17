Afan Mulić: Dječak velikog srca

U sumornoj bh svakodnevici, koju uglavnom kroje politički događaji, vijesti o ratovima, sve težem preživljavanju i tragedijama, malo je priča koje dotaknu srce i ispune dušu. Jedna od njih dolazi iz Zenice, gdje je desetogodišnji Afan Mulić, u dogovoru s roditeljima, pokrenuo i svoj vlastiti „biznis“, i hvalevrijednu humanitarnu akciju.

Svoje slobodno vrijeme tokom raspusta najprije je odlučio potrošiti na koristan način, pa je u vrelim ljetnim danima počeo prodavati limunadu. A onda je pala i nova odluka - dio Afanove zarade donirat će se za gladnu djecu Gaze. Dok se oduševljeni građani osvježavaju limunadom, napravljenom po posebnoj recepturi, desetogodišnji Afan, taj mali, simpatični mrav iz priče koju znamo, sa svojom kapljicom nastoji pomoći svojim vršnjacima u Gazi, koji su već predugo izloženi nezamislivoj patnji. Na prijedlog majke, svakog ponedjeljka uplaćuje dio svoje zarade za gladnu djecu Palestine, nastojeći potaknuti i druge da učine koliko mogu. Na taj način ispunio je i svoje i naša srca.