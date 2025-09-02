Prijevoznici digli glas!

Prijevoznici u Bosni i Hercegovini jučer su se okupili na ulicama gradova blokirajući brojne saobraćajnice kako bi još jednom ukazali na svoje probleme. Iako su više puta upozoravali nadležno ministarstvo, pomaka nije bilo. Oni su ustali i digli glas kako bi vlasti ispunili njihove zahtjeve.

Još jednom, ukazali su na svoje nezadovoljstvo!

Zbog velikog broja kamiona na magistralnim putevima kao i gradskim saobraćajnicama, graničnim prijelazima i carinskim terminalima, nastao je saobraćajni kolaps. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH tvrdi da su uradili ono što je u njihovoj nadležnosti. Kako kažu u saopćenju, realizirali su jedanaest zahtjeva, a pet je u fazi realizacije.

Glavni koordinator Konzorcijuma Logistika BiH Velibor Peulić potvrdio je kako će njihov protest trajati sve dok im vlast ne ispuni zahtjeve. Poručio je kako su oni krvotok privrede i da je ovo bilo sasvim normalno za očekivati. Mnogi vozači iz BiH rade u Njemačkoj, Austriji, Sloveniji i drugim zemljama. Oni održavaju veze između dijaspore i domovine – i često šalju doznake koje su važne za ekonomiju BiH.

Postavlja se pitanje do kada će uvijek narod trpiti? Zašto se vozači hapse koji svojim mukotrpnim radom pokušavaju zaraditi za koru hljeba?!