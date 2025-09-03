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LIČNOST DANA

Edin Atić: Vođa iz sjene

U izostanku Džanana Muse s EuroBasketa, Edin Atić je preuzeo njegovu ulogu - vodio nas je do velike pobjede protiv Grčke

Atić: Veliki doprinos. FIBA

Eldar Ganibegović
Piše: Eldar Ganibegović

3.9.2025

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine jučer je u Limazolu u četvrtom kolu EuroBasketa rezultatom 80:77 slavila protiv favorizovane Grčke i ostala u igri za plasman u osminu finala.

Iako su sa po 18 poena najefikasniji u našoj selekciji bili Nurkić i Roberson, ključnu ulogu je odigrao vođa iz sjene u nedostatku Džanana Muse, Edin Atić.

Atić je na parketu proveo 33 minute i 19 sekundi, najviše od svih igrača na terenu. Imao je 15 poena, osam skokova i tri asistencije.

Poslije utakmice je dobio pohvale od Jusufa Nurkića i selektora Adisa Bećiragića, što dodatno govori o njegovoj ulozi i partiji koju je odigrao te doprinosu koji je dao velikoj pobjedi nad Grčkom.

# LIČNOST DANA
# EDIN ATIĆ
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