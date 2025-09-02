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LIČNOST DANA

Novak Đoković: Nikada ne prestaje

Svaka njegova pobjeda odavno je više od običnog rezultata – ona je podsjetnik na snagu rada, discipline i vjere u sebe

Đoković: Impresivna karijera. Platforma X

Piše: Amila Ovčina

2.9.2025

Novak Đoković još jednom je potvrdio zašto ga mnogi smatraju najvećim teniserom svih vremena. U posljednjem meču pokazao je nepokolebljivu snagu, nevjerovatnu smirenost i šampionski duh, upisavši novu pobjedu koja ga dodatno učvršćuje na tronu svjetskog tenisa.

Njegova posvećenost sportu i želja da stalno pomjera granice postali su sinonim za vrhunsku profesionalnost. Publika širom svijeta, pa i u regionu, s ponosom prati svaki njegov korak, jer Đoković ne donosi samo sportske trijumfe, već i inspiraciju mladim generacijama koje sanjaju o uspjehu.

Svaka njegova pobjeda odavno je više od običnog rezultata – ona je podsjetnik na snagu rada, discipline i vjere u sebe. Zato nije slučajno što se Novak već godinama nalazi na vrhu, a upravo ova posljednja pobjeda samo je još jedan pečat u impresivnoj karijeri teniskog majstora iz Srbije.

Novak Đoković rođen je 22. maja 1987. godine u Beogradu. Pet puta je bio proglašen za najboljeg sportistu svijeta, rekorder je po broju osvojenih Gren slemova (24), a sada je i olimpijski prvak. Ima i 99 titula u svojoj bogatoj karijeri.

# LIČNOST DANA
# NOVAK ĐOKOVIĆ
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