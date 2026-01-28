Alma Taletović, spisateljica: Sve što činimo, činimo sebi

Ime i prezime: Alma Taletović.
Datum i mjesto rođenja: 28. april, Tuzla.
Šta prvo uradite kad se probudite: Zahvalim Allahu na još jednom danu.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Završila sam studij bosanskog jezika i književnosti, a književnost i psihologija su moje velike ljubavi.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Prvi posao bio mi je nastavnički – u osnovnoj školi u blizini Tuzle.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Sebe – ali onu verziju sebe koja je neustrašiva.
Šta gledate na televiziji: Rijetko gledam televiziju, biram poučne sadržaje.
Šta Vas nervira: Drskost i laž.
Najdraži grad: Beč.
Najbolji poklon koji ste dobili: Sat koji sam dobila od sina, kupljen njegovom prvom platom.
Čega se plašite: Zmija.
S kim najradije pijete kafu: Sa sobom – i s odabranim insanima.
Omiljena društvena mreža: Facebook.
Najdraža boja: Crna.
Ko Vam je uzor: Poslanik, a.s.
Najdraži pisac: Paulo Koeljo (Coelho).
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Radila bih na svijesti ljudi – da shvatimo da sve što činimo, činimo prvenstveno sebi.
Omiljeni muzičar ili bend: Imam ih mnogo, ali neka bude Tejlor Svift (Taylor Swift).
Omiljena pjesma: “Wonderful Life”, Black.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Pravilo 10X“.
Tim za koji navijate: Pobjednički tim.
Omiljena narodna izreka: „Hrabre sreća prati“.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Yoda i Rey Skywalker iz filma „Star Wars“.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Englesku.