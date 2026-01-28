Alma Taletović, spisateljica: Sve što činimo, činimo sebi

Ime i prezime: Alma Taletović.

Datum i mjesto rođenja: 28. april, Tuzla.

Šta prvo uradite kad se probudite: Zahvalim Allahu na još jednom danu.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Završila sam studij bosanskog jezika i književnosti, a književnost i psihologija su moje velike ljubavi.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Prvi posao bio mi je nastavnički – u osnovnoj školi u blizini Tuzle.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Sebe – ali onu verziju sebe koja je neustrašiva.

Šta gledate na televiziji: Rijetko gledam televiziju, biram poučne sadržaje.

Šta Vas nervira: Drskost i laž.

Najdraži grad: Beč.

Najbolji poklon koji ste dobili: Sat koji sam dobila od sina, kupljen njegovom prvom platom.

Čega se plašite: Zmija.

S kim najradije pijete kafu: Sa sobom – i s odabranim insanima.

Omiljena društvena mreža: Facebook.

Najdraža boja: Crna.

Ko Vam je uzor: Poslanik, a.s.

Najdraži pisac: Paulo Koeljo (Coelho).

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Radila bih na svijesti ljudi – da shvatimo da sve što činimo, činimo prvenstveno sebi.

Omiljeni muzičar ili bend: Imam ih mnogo, ali neka bude Tejlor Svift (Taylor Swift).

Omiljena pjesma: “Wonderful Life”, Black.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Pravilo 10X“.

Tim za koji navijate: Pobjednički tim.

Omiljena narodna izreka: „Hrabre sreća prati“.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Yoda i Rey Skywalker iz filma „Star Wars“.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Englesku.