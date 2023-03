Priprema se opera "Tvrtko, kralj bosanski", Bećirović pokrovitelj

Počinje realizacija opere "Tvrtko, kralj bosanski", a tim povodom danas je održana press konferencija u Bosanskom kulturnom centru (BKC) Kantona Sarajevo.



Projekt se realizira pod pokroviteljstvom člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića te Ministarstva kulture i sporta KS.

Stoljetna historija

Opera se temelji na romanu "Ljetopis o kralju Tvrtku" savremenog bosanskohercegovačkog pisca Jasmina Imamovića, autor opernog libreta je Amir Bašović, savremeni bosanskohercegovački dramski autor i profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a kompozitor Ammar Jažić, istaknuti bosanskohercegovački kompozitor novije generacije.



Inicijator projekta i nosilac izrade opernog libreta i kompozicije je Bošnjačka zajednica kulture Preporod, nosilac izvedbe opere je Narodno pozorište u Sarajevu, u kojem će se prvi put u stoljetnoj historiji ove temeljne teatarske kuće izvesti domaća kraljevska opera, a predviđeno je i uključenje i drugih partnera u realizaciji projekta.



Najveći državnik

- Želimo javnosti predstaviti zvanični početak rada na jednom izuzetno projektu, koji se u svakoj kulturi dešava izrazito rijetko, a u našoj posebno. Naime, okupili smo se da zajedničkim radom konačno kulturi i društvu kojem pripadamo ponudimo prvu bh. kraljevsku operu - rekao je predsjednik BZK Preporod Sanjin Kordić.

Inspirirana je državništvom prvog bosanskog kralja, našeg najvećeg državnika.

- Danas postoje rasprave o tome čiji je Tvrtko, kome on pripada. Da bismo na pravi način odgovorili na to pitanje, moramo znati da je Tvrtko bio i kralj "okupitelj". On je Bosnu postavio u središte ovog dijela svijeta vezujući prijateljskim pa čak i rodbinskim vezama Bosnu sa susjednim državama. To je lijepa, optimistična ideja, koju također želimo poslati našom pričom o Tvrtku - kazao je.



Premijera bi trebala biti održana naredne godine na Dan državnosti Bosne i Hercegovine.