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NAJKASNIJE DO SEPTEMBRA

Crna Gora uvodi vize za građane Rusije

Usklađivanje sa viznom politikom EU sprovodi se postepeno, navode iz Ministarstva

Crnogorski pasoš. Facebook

A. O.

30.11.2025

Crna Gora će najkasnije do septembra naredne godine uvesti vize za ruske državljane, a iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova ističu da je to neophodno radi usklađivanja s viznom politikom Evropske unije (EU).

- Neophodno je da Crna Gora do kraja trećeg kvartala 2026. uskladi viznu politiku sa EU, što podrazumijeva, između ostalog, i uvođenje viznog režima za državljane Rusije - saopštilo je crnogorsko Ministarstvo, prenose podgoričke Vijesti.

Kako su objasnili u Ministarstvu za Radio Slobodna Evropa, ova mjera predstavlja dio obaveza koje je Crna Gora preuzela u okviru Reformske agende 2024–2027. godine i usklađivanja sa evropskim pravilima iz poglavlja 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost.

- Usklađivanje sa viznom politikom EU sprovodi se postepeno, uz pažljivo uvažavanje nacionalnih ekonomskih i drugih interesa, koji su ključni za očuvanje stabilnosti i dugoročni razvoj države - dodaju u Ministarstvu.

Prema važećem Sporazumu o uzajamnim putovanjima, ruski državljani trenutno mogu boraviti u Crnoj Gori do 30 dana bez vize.

Zvanični podaci Ministarstva unutrašnjih poslova pokazuju da u Crnoj Gori boravi više od 21.100 ruskih državljana, od kojih najveći broj živi na primorju, posebno u Budvi.

Iako je boravak bez vize ograničen na 30 dana, u praksi mnogi nakon tog perioda napuste Crnu Goru na kratko — najčešće do najbližeg pograničnog mjesta — i pri povratku dobiju novi tridesetodnevni bezvizni period.

# CRNA GORA
# EU
# RUSIJA
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