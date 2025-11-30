Crna Gora uvodi vize za građane Rusije

Crna Gora će najkasnije do septembra naredne godine uvesti vize za ruske državljane, a iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova ističu da je to neophodno radi usklađivanja s viznom politikom Evropske unije (EU).

- Neophodno je da Crna Gora do kraja trećeg kvartala 2026. uskladi viznu politiku sa EU, što podrazumijeva, između ostalog, i uvođenje viznog režima za državljane Rusije - saopštilo je crnogorsko Ministarstvo, prenose podgoričke Vijesti.

Kako su objasnili u Ministarstvu za Radio Slobodna Evropa, ova mjera predstavlja dio obaveza koje je Crna Gora preuzela u okviru Reformske agende 2024–2027. godine i usklađivanja sa evropskim pravilima iz poglavlja 24 – Pravda, sloboda i bezbjednost.

- Usklađivanje sa viznom politikom EU sprovodi se postepeno, uz pažljivo uvažavanje nacionalnih ekonomskih i drugih interesa, koji su ključni za očuvanje stabilnosti i dugoročni razvoj države - dodaju u Ministarstvu.

Prema važećem Sporazumu o uzajamnim putovanjima, ruski državljani trenutno mogu boraviti u Crnoj Gori do 30 dana bez vize.

Zvanični podaci Ministarstva unutrašnjih poslova pokazuju da u Crnoj Gori boravi više od 21.100 ruskih državljana, od kojih najveći broj živi na primorju, posebno u Budvi.

Iako je boravak bez vize ograničen na 30 dana, u praksi mnogi nakon tog perioda napuste Crnu Goru na kratko — najčešće do najbližeg pograničnog mjesta — i pri povratku dobiju novi tridesetodnevni bezvizni period.