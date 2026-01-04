Predsjednik Srbije: Rafinerija kreće da radi ovog datuma!

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti nakon sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost, kojom je i predsjedavao. Jedan od glavnih tema je bila i energetska bezbjednost i sigurnost Srbije.

- Očekujemo da do 15. januara nam stigne prvih 85.000 tona. Do 5. uplaćujemo, do 13. najkasnije 15. da stigne, 17. ili 18. kreće rafinerija da radi. To znači da mogu da krenu da proizvode naftu tamo od 25.- 26- janura - rekao je Vučić.

Kako kaže, Srbija sada puni svoje rezerve.

- Imat ćemo i struje i gasa i naftnih derivata i svega. Danas 80 dana kap nafte nije došao, vi nigde problem niste vidjeli. Ljudi ne moraju da brinu. Samo svi moraju da znaju da nikakva pravila u svijetu više ne postoje - zaključio je Vučić.