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DOK JE PRELAZILA ULICU

Jeziva nesreća: Kamion ubio ženu

Ženska osoba poginula je jutros u saobraćajnoj nesreći u Paraćinu, kada je prelazila ulicu van pešačkog prelaza, a u tom trenutku ju je udario kamion

Poginula pješakinja. X

D. H.

19.6.2025

Kako "Blic" nezvanično saznaje saobraćajna nesreća se dogodila oko 9.30 jutros u Paraćinu.

Prema nezvaničnim informacijama, ženska osoba je pretrčavala ulicu u momentu kada je nailazio kamion koji se zakucao u nju.

Na lice mjesta odmah je došla ekipa Hitne pomoći, ali su oni nažalost mogli samo da konstatuju smrt nesretne žene.

Uviđaj je još uvijek u toku, stvaraju se manje gužve na ovom dijelu puta.

# KAMION
# PJEŠAKINJA
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