Jeziva nesreća: Kamion ubio ženu

Kako "Blic" nezvanično saznaje saobraćajna nesreća se dogodila oko 9.30 jutros u Paraćinu.
TEŠKO POVRIJEĐENA
DOK JE PRELAZILA ULICU
Ženska osoba poginula je jutros u saobraćajnoj nesreći u Paraćinu, kada je prelazila ulicu van pešačkog prelaza, a u tom trenutku ju je udario kamion
Poginula pješakinja. X
Kako "Blic" nezvanično saznaje saobraćajna nesreća se dogodila oko 9.30 jutros u Paraćinu.
Prema nezvaničnim informacijama, ženska osoba je pretrčavala ulicu u momentu kada je nailazio kamion koji se zakucao u nju.
Na lice mjesta odmah je došla ekipa Hitne pomoći, ali su oni nažalost mogli samo da konstatuju smrt nesretne žene.
Uviđaj je još uvijek u toku, stvaraju se manje gužve na ovom dijelu puta.