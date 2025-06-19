Jeziva nesreća: Kamion ubio ženu

Kako "Blic" nezvanično saznaje saobraćajna nesreća se dogodila oko 9.30 jutros u Paraćinu.

Prema nezvaničnim informacijama, ženska osoba je pretrčavala ulicu u momentu kada je nailazio kamion koji se zakucao u nju.

Na lice mjesta odmah je došla ekipa Hitne pomoći, ali su oni nažalost mogli samo da konstatuju smrt nesretne žene.

Uviđaj je još uvijek u toku, stvaraju se manje gužve na ovom dijelu puta.