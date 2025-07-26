Uhapšeni muškarac uspio izbosti policajca

Splitski policajac (60), kojemu je u petak kasno navečer ranije uhapšeni muškarac (32) u zgradi Policijske uprave splitsko-dalmatinske zadao nekoliko uboda džepnim nožem, dobro se oporavlja, doznaje se u KBC Split.

- Pacijent se dobro oporavlja, ima stabilne vitalne funkcije i može se kazati da je izvan životne opasnosti. Što se tiče nastavka njegovog liječenja, optimistični smo - izjavio je pročelnik Objedinjenog hitnog bolničkog prijema (OHBP) dr. Josip Krnić.

Kazao je kako je povrijeđeni policajac nakon inicijalnog zbrinjavanja na OHBP-u prebačen u Jedinicu intenzivnog liječenja (JIL) Klinike za anesteziju, te kako su ljekari i poduzeli sve što je u njihovoj moći da mu pruže adekvatnu brigu.

Incident, u kojem je teško povrijeđen policajac, dogodio se u petak navečer poslije 22 sata kada je u policiju na kriminalističko istraživanje priveden muškarac kojega se sumnjiči za kaznena djela iznude i protupravnog oduzimanja slobode u Makarskoj.

On je policajca u jednom trenutku zatražio da ga pusti na toalet, a kada mu je udovoljeno u drugoj je prostoriji našao džepni nož kojim ga je izboo i ostavio da krvari na podu, prenosi Hina.

Potom je pokušao pobjeći, no u tome su ga spriječili drugi policajci koji su zbog njegova otpora trebali upotrijebiti sredstva sile da bi ga uhvatili.

Sanja Nazlić iz splitske policije je rekla da se u ovim trenucima nad uhapšenim provodi kriminalističko istraživanje zbog napada i teškog ozljeđivanja službene osobe.