Preminuo član legendarnog benda Srebrena krila

Davor Jelavić, poznatiji kao Dado, preminuo je jutros nakon duge i teške bolesti u 71-oj godini života.

Dado je bio dugogodišnji gitarista legendarnog benda Srebrena krila još od njihove prve postave.

Vlado Kalember je tu vijest potvrdio za tportal.

- Dado kojeg smo zvali Žuti bio je jedan od najomiljenijih članova, ljubimac svih nas. Bio je čudo od dobrote. Od svih ljudi koji su prošli kroz bend, on je uvijek bio najposebniji, van kategorije- rekao je Kalember.

Iza njega je ostala supruga Jasna i kćerka Kornelija, te dvoje unučadi.

Dado je uz Kalembera svirao od prve postave grupe 1978. godine.

Izvorna postava je dominirala scenom od 1978. do 1987. godine.

Jelavić- Kalember- Pintarić, poznati trojac, okupio se 2012. godine na Bundeku, na velikom povratničkom koncertu te najavu albuma Srebrena krila 2012. godine.