Pretjerano konzumiranje alkohola naročito je štetno po ovaj organ

Dolazi do nakupljanja željeza

U ovom istraživanju učestvovalo je 20.965 učesnika, čija je prosječna starost bila 55 godina. Alkohol nije konzumiralo 2,7 posto njih, dok su ostali u prosjeku pili više od sedam čaša alkohola sedmično.

Nakon objavljenih rezultata istraživanja, dokazano je da previše konzumiranja alkohola može biti opasno po zdravlje.

- Ukoliko konzumirate više od sedam čaša alkohola sedmično, u vašem mozgu će doći do nakupljanja željeza, što loše utječe na kognitivine sposobnosti - rekla je doktorica Anya Topiwala za magazin Eat This, Not That.