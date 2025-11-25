Alfa INFO / Polaganje cvijeća i odavanje počasti povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine

Povodom 25. novembra, Dana državnosti Bosne i Hercegovine, ispred spomen-obilježja kod Vječne vatre u Sarajevu, brojne delegacije su položile cvijeće. Cvijeće su položili predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić i član Predsjedništva Denis Bećirović, zajednička delegacija SABNOR-a, delegacija Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Ministarstva odbrane BiH i Oružanih snaga BiH. Također, u ime potpredsjednika FBiH, šef Kabineta Erdal Selmanović, potom potpredsjednik FBiH Igor Stojanović, delegacija Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, u ime predsjedavajućeg Doma naroda PSBiH Kemala Ademovića, šef Kabineta Akir Šišić, predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Elvedin Okerić, gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić i brojne druge delegacije.

Dan državnosti Bosne i Hercegovine počeo je obilježavanjem na brdu Hum iznad Sarajeva gdje su zvaničnici prisustvovali podizanju zastave i intoniranju državne himne. Svečanom činu prisustvovali su članovi Predsjedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić, gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić i rukovodstvo Gradskog vijeća Sarajeva.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović je nakon polaganja cvijeća na mezar prvog predsjednika Republike BiH Alije Izetbegovića poslao poruku o snazi države. Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić položio je cvijeće na Šehidskom mezarju Kovači te je poslao poruke povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Govoreći o situaciji u BiH danas, Komšić ističe kako je organizacija države takva da stvari teku sporo.