Naučite djecu šta da rade ukoliko se izgube: Jedna mama podijelila neugodno iskustvo

- Kada je moja porodica izašla s jednih od vožnji, naši redovi su se ukrstili – gomila ljudi i mi s troje djece koji pokušavamo da pronađemo kolica dok gledamo u navigaciju Diznijeve aplikacije na mom telefonu. Mi smo otišli u jednu, on u drugu stranu. Imao je pet godina. I to se dešava. Srećom, znao je šta da radi. I ja sam znala šta da radim i našli smo ga bezbjedno za samo nekoliko minuta.

View this post on Instagram

Uloga roditelja

Alison je rekla da se, kada je prvi put shvatila da joj se sin izgubio, ostala smirena jer je znala da on zna "plan igre". I na svu sreću, sjetila se i svog udjela u planu igre.I roditelji moraju da budu glasni. Priđite ljudima i glasno im saopćite da se dijete izgubilo i opišite im šta nosi. U njenoj situaciji, ona je uzviknula opis sina svakom članu osoblja u Diznilendu koje je vidjela.

- Nekoliko trenutaka kasnije, mladi par me zgrabio za ruku i rekao da zna gdje je moj sin. Progurali su me kroz gomilu do mjesta gdje je sjedio sa ekipom iz Diznilenda. Ti ljudi koji su me pronašli nikada ne bi povezali da sam ja roditelj nestalog djeteta koje su vidjeli da samo sjedi - dodala je ona i zaključila:

- Znam da je ovo zastrašujuće za razmišljanje, ali je mnogo manje zastrašujuće kada znate da vaša porodica ima plan ako se takvo nešto desi.