Dodik sa Lavrovom: Republika Srpska cijeni podršku Rusije

Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a danas se u Moskvi susreo sa Sergejem Lavrovom, ministrom spoljnih poslova Ruske Federacije.

"Srdačan susret u Moskvi s ministrom spoljnih poslova Ruske Federacije Sergejem Lavrovom. Republika Srpska cijeni prijateljske odnose i podršku Rusije, kao i međusobno razumijevanje, koje gradimo godinama. Nastavljamo da jačamo saradnju zasnovanu na poštovanju, stabilnosti i zajedničkim interesima", napisao je Dodik na društvenoj mreži X.

Simbol pobjede slobode nad zlom

"Deveti maj ostaje simbol pobjede slobode nad zlom, poručio je Dodik, koji je na Crvenom trgu u Moskvi prisustvovao Paradi pobjede povodom dana kada je, kako je naveo, slomljen fašizam i odbranjena sloboda naroda Evrope i svijeta.

"Za srpski narod, koji je podnio ogromne žrtve u borbi protiv fašizma, ovo je datum koji nas trajno podsjeća da se sloboda brani hrabrošću, žrtvom i jedinstvom", istakao je Dodik.

Paradi pobjede u Moskvi, povodom Dana pobjede nad fašizmom, prisustvovali su i predsjednici Republike Srpske Siniša Karan i Narodne skupštine Nenad Stevandić.

Prijem kod Putina

Milorad Dodik je prisustvovao i prijemu koji je upriličio predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin za strane zvaničnike povodom Dana pobjede.

Dodik je kazao da su još jednom potvrđeni prijateljski i bratski odnosi srpskog i ruskog naroda.

"Republika Srpska cijeni istorijsku ulogu ruskog naroda u pobjedi nad fašizmom i ostaje posvećena saradnji, međusobnom poštovanju i očuvanju tradicionalnih veza", naveo je Dodik.

U delegaciji Republike Srpske na prijemu kod ruskog predsjednika bili su i Karan i Stevandić.