Jutarnje navike protiv podočnjaka

Probudili ste s tamnim kolutovima oko očiju – opet? Ne brinite, lako ih se riješiti



.Mogli ste i spavati punih 8 sati, ili se probuditi nakon par sati sna, podočnjaci se mogu pojaviti kao posljedica genetike ili biti vidljiviji jednostavno zato što imate svjetlu put. Što god da je u pitanju, sigurno vam nisu draga pojava, ali možete pronaći načine kako ublažiti njihov izgled uz par trikova.

Stavite hladnu oblogu

Puno je alata danas dostupno koji će vam pomoći da brzo nanesete nešto hladno na područje oko očiju – a to je tehnika koja će vam pomoći da u kratkom roku potaknete cirkulaciju i dozvolite koži da se zategne na prirodan način, a tako će se smanjiti i crvenilo.

Hidratacija, hidratacija, hidratacija...

Pitamo se postoji li bilo kakav problem kože da se ne može riješiti hidratacijom? Kada su u pitanju podočnjaci, pomoć potražite u omiljenim proizvodima kao što su maske za područje oko očiju, a možete je čuvati i u frižideru tako da će ona odmah ponuditi i efekt hlađenja.

Upravo je područje kože ispod oka jako osjetljivo i bore će se vjerovatno upravo na tom mjestu prvo javiti, a maske za lice često sadrže i sastojke kao što je kolagen, vitamin E ili antioksidansi, koji će koži ponuditi i dodatnu zaštitu.

Krema za područje oko očiju

Moguće je da smatrate kako su kreme za područje oko očiju čisto bacanje novca i da je dobro nanositi bilo kakvu kremu. No morate znati da se njihovi sastojci razlikuju, one su često guste i nude više hidratacije. Važno je nježno prstima utapkati kremu na mjesto gdje su podočnjaci vidljivi, a osim što ćete kožu osvježiti, štitite to osjetljivo područje i od štetnih vanjskih utjecaja, UV zraka i dehidracije.

Ne zaboravite provjeriti sadrži li krema zaštitni faktor.

Korektor

Ako sve drugo propadne, jednostavno pomoć potražite u pravom korektoru. Nakon što otkrijete koji je ton vaše kože, lako čete pronaći odgovarajući korektor koji će prekriti vaše tamne podočnjake, bilo da su oni plavi, ljubičasti, zeleni ili crni. Ako pogodite ton korektora, sigurno ćete prekriti podočnjake, a potrebno je staviti samo malo proizvoda.