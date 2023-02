Pet koraka do zdrave veze

Zdrava veza može djelovati kao jedan običan mit. Međutim, ako su vam poznati ključni sastojci zdrave veze postoji mogućnost da je pretvorite u stvarnost. Ona ne mora da bude samo fantazija, već može da postane vaša realnost.

Kombinacija najboljeg prijatelja i ljubavnika

Izgradnja snažnog prijateljskog odnosa sa nekim je prvi korak koji vas vodi ka uspješnoj vezi. Prije nego što nekog krenete da posmatrate kao svog ljubavnika, zapitajte se: da li vam je ta osoba prijatelj? Što veći akcenat date prijateljskoj osnovi u vašoj vezi, to će ona biti stabilnija. Iako je strast važna komponenta za jednu vezu, nije dobro da se ona sastoji samo od nje.

Iskrenost i povjerenje

Iskrenost je teško pronaći, a povjerenje je teško zadržati, ali bez njih veza je bezvrijedna. U životu vam je potreban neko ko će stajati iza svojih riječi i na koga ćete moći da se oslonite. Ne želite da dovodite u pitanje svaki njegov potez, niti da trpite svakodnevne izlive ljubomore. Čak i male bijele laži ne bi smjele da se nađu u jednačini vaše veze ako želite da ona stvarno bude uspješna.

Uzajamno poštovanje

Poštovanje je nešto što je obavezno u svakoj vezi, ali se ono često zanemaruje. Vi i vaša voljena osoba biste morali da poštujete jedno drugo bez obzira na sve. Poštovanje znači dati voljenoj osobi privatnost i poštovati kada želi da bude sama sa svojim mislima. Trebalo bi i u svakom pogledu da podržvate jedno drugo i trudite se da budete ravnopravni.

Privrženost

Ne radi se samo o tome da budete lojalni jedno drugom, iako je to izuzetno važno, već o tome da vam voljena osoba bude prioritet u životu. Ako vaš momak ne stoji baš visoko na vašoj ljestvici prioriteta ne možete očekivati da sa njim imate kvalitetnu vezu. Morate mu pokazati da za njega u vašem životu ima mjesta, koliko god vaš raspored bio prebukiran.

Svađa

U svakoj vezi prije ili kasnije dođe do svađe. To je sasvim prirodno i neizbježno. To svakako ne znači da ne volite jedno drugo, već da vam se mišljenja mimoilaze. Međutim, ono što pravi razliku je način na koji se sa nekim svađate. Da li ste trudite da budete fer ili se služite uvredama i podrugljivim komentarima? Što prije shvatite da u vezama ne postoje pobjednici kada su svađe u pitanju, to će vaš odnos biti zdraviji.