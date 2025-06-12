Može li veza bez seksa opstati?

Dok mnogi smatraju da je seks temelj stabilne veze, stvarnost je mnogo složenija. Seksualna intimnost zasigurno može zbližiti parove, no jedna od najvećih zabluda je da zdravi odnosi zahtijevaju aktivan seksualni život.

- Veza bez seksa apsolutno može preživjeti - tvrdi licencirana seksualna terapeutkinja Šedin Frensis (Shadeen Francis), LMFT, CST iz SAD.

Duži periodi bez seksa, slučajno ili namjerno

Iako seks nudi mnoge dobrobiti kako za pojedinca, tako i za vezu, to ne znači da veze bez njega pate ili da je nedostatak seksa uvijek znak problema u vezi.

- Mnoge veze imaju duže periode bez seksa, slučajno ili namjerno, a još su ispunjavajući i izvor ljubavi i povezanosti - objašnjava Frensis. Ovo može biti prolazno stanje ili trajan kontekst odnosa, ovisno o različitim faktorima poput zdravstvenih problema, životnih okolnosti ili promjena u seksualnom interesu.

Situacije u kojima parovi mogu imati malo ili nimalo seksa, a da to nije znak krize u vezi, prema Frensis, mogu uključivati:

Veze na daljinu ili kada partneri rade suprotne smjene.

Bolest partnera.

Premorenost partnera zbog svakodnevnih obaveza.

Suzdržavanje od seksa iz vjerskih ili duhovnih razloga.

Gubitak interesa.

Frensis naglašava da sve dok su oba partnera na istoj stranici i nastavljaju pronalaziti druge načine za zajedničko uživanje u intimnosti, nije inherentan problem ako par stavi seksualnu aktivnost u drugi plan. Emocionalna i psihološka povezanost, kao i međusobno razumijevanje, mogu biti jednako važni za održavanje zdrave i zadovoljavajuće veze.

Ne žele svi seks

Uobičajena pretpostavka je da je veza bez seksa sama po sebi neispunjujuća, ili barem manje ispunjujuća od seksualne. Ali ova pretpostavka je veliki mit.

- Ne žele svi imati seks, niti svi ljudi smatraju seks sastavnicom svog partnerstva - naglašava Frensis.

Naravno, mnogim ljudima je seksualna intimnost važna i vitalna za njihove veze, no važno je razumjeti da to nije univerzalno pravilo. Svaki par može imati jedinstvene potrebe i dinamiku koja odgovara njihovom odnosu. Važno je da partneri otvoreno komuniciraju i usklade svoje očekivanja kako bi zajedno izgradili ispunjavajući odnos, bez obzira na prisutnost ili odsutnost seksualne komponente.

- Ako su oba partnera saglasna da neće imati seks, onda to nije problem i može zbližiti ljude jer stvaraju vrstu odnosa koji poštuje njihove želje - kaže Frensis.

Prema jednoj studiji iz 2015. godine, parovi koji su bili pod pritiskom češćeg seksa zapravo su doživjeli smanjenje ukupne sreće u vezi. Povećana učestalost seksualnih odnosa, umjesto da poboljša njihovu povezanost, rezultirala je manjom motiviranošću.

Dakle, ako se prisiljavate na češći seks, a to ne dolazi iz autentične želje, mogli biste dodatno naštetiti svojoj vezi. Umjesto da doprinese bliskosti, forsiranje može stvoriti pritisak i udaljenost.