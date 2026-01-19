Skuša iz rerne

Riba je uvijek dobar izbor za ručak, a sa ovim receptom nećete pogriješiti.

Sastojci:

1 kg skuše

Za marinadu:

6 čehnova bijelog luka

2 kašike sitno isjeckanog

peršunovog lista

1 limun

maslinovo ulje

so.

Priprema:

Ribu očistite, zatim je spolja i iznutra dobro isperite te posušite ubrusom. Ribu stavite u posudu u kojoj će se peći, a koju ste obložili pek-papirom.

Sa svih strana je poprskajte maslinovim uljem i dobro posolite i spolja i iznutra. Posudu prekrijte alu-folijom i stavite je u prethodno zagrijanu rernu na 200 stepeni, oko 25 minuta.

Na polovini pečenja skinite foliju i ostavite ribu da se zapeče još desetak minuta dok ne dobije finu rumenu boju. Za marinadu sitno isjeckajte bijeli luk. Iscijedite jedan limun i sok pomiješajte sa bijelim lukom. Dodajte dvije kašike sitno isjeckanog peršunovog lista i nekoliko kašika maslinovog ulja. Ovom marinadom prelijte pečenu ribu.