Apple isplaćuje po 92 dolara vlasnicima nekada usporenih iPhonea

No, takva se praksa nije bila pretjerano svidjela mnogim vlasnicima uređaja starije generacije, pa su nedugo zatim u SAD pokrenuli i kolektivnu tužbu. Pravosudna saga, nadimka "batterygate", nastavljena je sve do 2020. godine, kada je Apple pristao na nagodbu, a prošlog ljeta razriješena je i posljednja žalba u tom procesu. Samim time, otvoren je put za isplate odštete, ukupno prema nagodbi "teške" čak 500 miliona dolara.

Zahvaćeni modeli mobitela službeno su iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, te prva generacija iPhonea SE. Svi oni koji su imali neki od tih uređaja, a pridružili su se bili kolektivnoj tužbi, sada će od Applea dobiti 92,17 dolara odštete po uređaju.

Napomenimo još jednom da je kolektivna tužba bila pokrenuta samo u SAD, odnosno da su joj mogli pristupiti samo građani te zemlje, koji su u sporno vrijeme, najkasnije do 21. decembra 2017. u posjedu imali neki od namjerno usporenih modela iPhonea.