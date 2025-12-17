Mađioničar Amar Gušo: Ujutro prvo pogledam karte

Ime i prezime: Amar Gušo.

Datum i mjesto rođenja: 24. juli 2005., Sarajevo.

Šta prvo uradite kad se probudite: Pogledam karte.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Bio bih pjevač.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Mađioničar.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Karte.

Najdraža pjesma: Aca Lukas, „Tri na karte“.

Šta gledate na televiziji: Alfa TV.

Šta Vas nervira: Škola.

Najdraži grad: Sarajevo.

Najbolji poklon koji ste dobili: Sat.

Čega se plašite: Ničega.

S kim najradije pijete kafu: S mamom.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Crvena.

Ko Vam je uzor: Koperfild.

Najdraži pisac: Robin Šarma (Sharma).

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zaustavio ratove.

Omiljeni muzičar ili bend: Jala brat.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Ježeva kućica“.

Tim za koji navijate: Željezničar.

Omiljena narodna izreka: Sve na svoje dođe.

Koje pitanje najviše mrzite: Otkrij mi trik?

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Bred Pit (Brad Pitt).

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Španiju.