Mađioničar Amar Gušo: Ujutro prvo pogledam karte

Ime i prezime: Amar Gušo.
Datum i mjesto rođenja: 24. juli 2005., Sarajevo.
Šta prvo uradite kad se probudite: Pogledam karte.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Bio bih pjevač.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Mađioničar.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Karte.
Najdraža pjesma: Aca Lukas, „Tri na karte“.
Šta gledate na televiziji: Alfa TV.
Šta Vas nervira: Škola.
Najdraži grad: Sarajevo.
Najbolji poklon koji ste dobili: Sat.
Čega se plašite: Ničega.
S kim najradije pijete kafu: S mamom.
Omiljena društvena mreža: Instagram.
Najdraža boja: Crvena.
Ko Vam je uzor: Koperfild.
Najdraži pisac: Robin Šarma (Sharma).
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Zaustavio ratove.
Omiljeni muzičar ili bend: Jala brat.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: „Ježeva kućica“.
Tim za koji navijate: Željezničar.
Omiljena narodna izreka: Sve na svoje dođe.
Koje pitanje najviše mrzite: Otkrij mi trik?
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Bred Pit (Brad Pitt).
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Španiju.