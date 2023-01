Region ne prestaje da bruji o glumici: Anđelka Prpić čeka dijete sa svojim vjenčanim kumom

Vijest o trudnoći glumice Anđelke Prpić odjeknula je u regionu.

Kako su srbijanski mediji pisali, otac je najbolji prijatelj njenog bivšeg supruga Darija Prpića.

Blic piše kako je u pitanju, ni manje ni više, njihov vjenčani kum M. Ž.

- On je rekao svojim prijateljima i porodici sretne vijesti i ne krije da je ludo zaljubljen. Ipak, mislio je da će to ostati samo u krugu najbližih. Koliko je voli najbolje govori to da je ostavio dugogodišnju partnericu zbog glumice. Ni Anđelka nije krila ovu priču od najbližih, ali se trudila da to ne dođe do javnosti - kaže dobro obaviješten izvor za "Blic".

Ni glumica ni njen bivši suprug, kao ni njen novi partner ne žele da komentiraju ovo sve.

Anđelka Prpić se udala za Darija 2011. godine i sa njim ima sina Jakšu. Nakon devet godina braka, par se razišao.