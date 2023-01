Jelena Karleuša o Dušku Tošiću: "On ne postoji bez mene"

O braku Jelene Karleuše i Duška Tošića se uvijek špekulisalo i nagađalo, da su se razveli, pomirli, da li varaju jedno drugo ili ne. Iako se pretpostavljalo da nešto nije u redu u kući Karleuša - Tošić, vijest o razvodu je odjeknula brzinom svjetlosti, te bila aktuelna danima.

Međutim, Jelena se u jednom gostovanju osvrnula na temu braka i razvoda, te istakla da je iznervirao zato je i objavila na društvene mreže da se razvela.

- Papirološki se nismo razveli i živimo u istoj kući i dalje. Specifični su odnosi, ne znam kako da se izrazim, a da me opet ne pozove njegov advokat. Tužno je to što uopšte pominjem njegovog advokata, ali reći ću jednu veliku istinu i tu ću staviti tačku. Duškov život nema smisla bez mene. To je jedna velika istina.

On ne postoji bez mene. Jako lijepo sa djecom živimo i dalje u naša četiri zida. Mama i tata ne funkcionišu. To je tužna priča svakog drugog bračnog para u Srbiji. Brak kao institucija propada prvenstveno zbog nepoštovanja muškaraca prema ženi, to je nažalost jedna velika istina - kazala je Karleuša, za srbijanske medije.