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PROCES BORAVIŠNE DOZVOLE

Princ Hari i Megan Markl kupili kuću u Evropi

Kupovina kuće u Portugalu paru će možda omogućiti da dobiju "zlatnu vizu"

Princ Hari i Megan Markl - Avaz
Princ Hari i Megan Markl - Avaz
Princ Hari i Megan Markl - Avaz
Princ Hari i Megan Markl - Avaz
Princ Hari i Megan Markl - Avaz
Dž. V.

19.10.2024

Jesu li Megan Markl (Meghan Markle) i princ Hari (Harry) povukli potez kojim pokazuju da ih više nećemo vidjeti u Velikoj Britaniji, pita se Daily Mail koji donosi vijest kako je par kupio kuću u Portugalu. 

- Kupovina kuće u Portugalu paru će možda omogućiti da dobiju "zlatnu vizu", što je zapravo dio procesa boravka putem ulaganja. Tako možeš dobiti boravišnu dozvolu u nekoj zemlji kupovinom kuće, velikim ulaganjem ili donacijom - piše Daily Mail koji podsjeća kako je Evropska komisija 2022. pozvala vlade EU da prestanu prodavati državljanstva investitorima, pošto se nakon rata u Ukrajini pojavila zabrinutost da bi to moglo predstavljati sigurnosni rizik.

Što se lokacije kuće Harija i Megan, tabloidi nagađaju da se njihovo zemljište nalazi blizu Melidesa, mjesta u kojem vile imaju mnoga poznata imena.

# MEGHAN MARKLE
# PRINC HARRY
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