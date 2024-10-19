Princ Hari i Megan Markl kupili kuću u Evropi

Jesu li Megan Markl (Meghan Markle) i princ Hari (Harry) povukli potez kojim pokazuju da ih više nećemo vidjeti u Velikoj Britaniji, pita se Daily Mail koji donosi vijest kako je par kupio kuću u Portugalu.

- Kupovina kuće u Portugalu paru će možda omogućiti da dobiju "zlatnu vizu", što je zapravo dio procesa boravka putem ulaganja. Tako možeš dobiti boravišnu dozvolu u nekoj zemlji kupovinom kuće, velikim ulaganjem ili donacijom - piše Daily Mail koji podsjeća kako je Evropska komisija 2022. pozvala vlade EU da prestanu prodavati državljanstva investitorima, pošto se nakon rata u Ukrajini pojavila zabrinutost da bi to moglo predstavljati sigurnosni rizik.

Što se lokacije kuće Harija i Megan, tabloidi nagađaju da se njihovo zemljište nalazi blizu Melidesa, mjesta u kojem vile imaju mnoga poznata imena.