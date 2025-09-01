Severini prijeti godina dana zatvora

​Pjevačica Severina Vučković već izvjesno vrijeme vodi razne sudske sporove, u većini slučajeva - u pitanju su oni vezani za njenog nekadašnjeg emotivnog partnera, Milana Popovića. Jedan od procesa, međutim, vodi se i u Opštinskom krivičnom sudu u Zagrebu, a tužitelj je Opšta krivična državna advokatura, ističe tamošnji portal "Imperijal".

Seve se tereti po članu zakona koji je definisan kao nametljivo ponašanje i to po članu u kojem je navedeno sljedeće:

"Ko prati ili uhodi drugu osobu ili s njom nastoji uspostaviti ili uspostavlja neželjeni kontakt ili je na drugi način zastrašuje i time kod nje izazove uznemirenost ili strah za njenu sigurnost ili sigurnost njoj bliskih osoba, kazniće se kaznom zatvora do jedne godine."

Po svemu sudeći, u pitanju je slučaj koje je tužilaštvo pokrenulo protiv Severine zbog poruka koje je uputila direktorki Osnovne škole Matija Gubec u Zagrebu i nekadašnjoj direktorki Poliklinike za zaštitu djece Gordani Buljan Flander, 2022. godine. Ipak, prema daljim napisima pomenutog portala, pjevačici je otad do danas čak 10 puta pokušana neuspješna dostava poziva za suđenje na njenu adresu, o čemu svjedoči i oznaka da je "vraćena dostava".

Zbog svega toga, njoj je poziv na sud sada okačen i na oglasnoj tabli te institucije.

U pozivu koji je upućen Severini, kako prenose hrvatski mediji, a koji ona nije lično preuzela na svojoj zagrebačkoj adresi, navodi se da se ona kao tužena strana poziva zbog krivičnog djela iz člana 140. stavka 1. KZ. Pozvana je u sudnicu 29. septembra 2025.

Pjevačici, koja se ne odaziva na sudske pozive, ali ima vremena da po društvenim mrežama piše ružne stvari o Srbiji, uz poziv je izdato i opširno upozorenje.

"Ako je optuženi uredno pozvan, a ne dođe na raspravu niti svoj izostanak ne opravda, predsjednik vijeća će naložiti da se prisilno dovede. Ako privođenje ne može odmah da se obavi, predsjednik vijeća će odlučiti da se rasprava odloži i naloži da se optuženi na sljedeću raspravu prisilno dovede. Vijeće može naložiti da optuženi snosi troškove koji su nastali odlaganjem rasprave. Ako se optuženi sam stavio u položaj ili stanje uslijed koga nije mogao učestvovati na raspravi, održaće se rasprava u njegovoj odsutnosti" piše u pozivu.

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"Ako se postupak vodi za krivično djelo za koje je propisana novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina, rasprava se može održati bez prisutnosti optuženog koji je bio uredno pozvan, ali nije pristupio ili mu se poziv nije mogao uručiti jer je promjenio adresu, a o tome nije obavijestio sud ili je jasno da izbjegava poziv, uz uslov da njegova prisutnost nije potrebna i da je prije toga bio ispitan ili se izjasnio o optužbi" dodaje se u istom od 5. maja, uz potpis sudije Božice Barlović, prenosi "24Sedam".