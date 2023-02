Dženan Rahimić za "Avaz": Razmislit ćemo o velikoj dvorani

Pobjednički niz sarajevske Bosne nastavljen je u srijedu u Skenderiji, gdje je u derbiju 13. kola savladan banjalučki Borac (83:79).

Odlična utakmica

“Studenti” su položili prvi pravi test i time došli do petog uzastopnog, a ukupno devetog ovosezonskog trijumfa u Prvenstvu BiH.

- Upravo tako. Bio je to baš pravi test. Igrali smo mi dobro i protiv Slobode, Širokog, Budućnosti, ali je falila ta jedna pobjeda protiv prave ekipe kao što je Borac. Svi znamo kakva je to ekipa... Tvrdi, teški, dobro uigrani, jaki fizički... Ali mi smo odigrali odličnu utakmicu, nošeni podrškom publike. Zapravo, sve ono što sam tražio od igrača oni su to napravili i kad tako odigrate, jednostavno morate pobijediti – rekao je trener “Studenata” Dženan Rahimić za “Dnevni avaz”.