Video / Nedim Jusufbegović: Vjerujemo momcima, bez obzira na rezultate

Jedini pogodak na utakmici postigao je Damjanić u završnici susreta, kada je odlučio duel i donio tri zlata vrijedna boda svom timu.

Fudbaleri Sloge upisali su važnu minimalnu pobjedu na gostovanju kod Posušja, čime su ostali u trci za opstanak u WWin ligi Bosne i Hercegovine.

Nakon utakmice izjavu je dao trener Nedim Jusufbegović.

Ovaj trijumf ostavlja Slogu u igri pred posljednje kolo i produžava nadu u opstanak u eliti.

– Vjerovali smo do kraja, otvorili smo se. Bio nam je plan, imali smo plan i držali smo ga, a na kraju je to ispalo kako treba. Dobili smo još jednu priliku i ovom pobjedom smo sebi kreirali šansu da u zadnjem kolu izborimo opstanak, uz vjeru i u druge rezultate, ali vjerujemo do kraja. Bez obzira na sezonu koja nije bila sjajna, pokušaćemo to iskoristiti na najbolji način. Sve čestitke igračima, zaista su danas bili odlični.

Nakon toga je govorio o predstavi njegovih igrača.

- Bili smo malo suzdržani u prvom poluvremenu. Nismo htjeli od samog početka da se potpuno otvorimo, jer smo znali da Posušje ima kvalitetne igrače u napadu.

Cijelu sezonu igraju takav stil i cilj nam je bio da kontrolišemo utakmicu. To smo i radili kroz posjed i defanzivni blok, čekajući svoje prilike. Nedostajalo nam je malo kvalitetnijih ubačaja i bolja reakcija napadača, ali smo to u drugom poluvremenu popravili i na kraju zasluženo pobijedili, što je u ovom trenutku najvažnije.