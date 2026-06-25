BiH i SAD do sada su igrali tri puta, danas su tu samo Džeko i Lukić

Utakmica šesnaestine finala Mundijala donijet će i prvi zvanični duel BiH i Sjedinjenih Država.

Zmajevi su u nokaut fazu stigli pobjedom nad Katarom (3:1), dok su domaćini Sjedinjene Države prošle grupnu fazu nakon dvije odigrane utakmice, pobjedama nad Paragvajem (4:1) i Australijom (2:0).

Iako su do sada se sastajali tri puta, BiH i Sjedinjene Države nisu odigrali zvaničnu utakmicu. U tim mečevima bolji su bili Amerikanci, upisali su dvije pobjede.

Stadion Asim Ferhatović je bio domaćin prvog meča 2013. godine. U utakmici punoj preokreta, Sjedinjene Države su pobjedile rezultatom 4:3. BiH je na poluvremenu vodila 2:0, ali su Amerikanci het-trikom Jozija Altidorea stigli do pobjede. Za našu reprezentaciju su pogađali Edin Džeko (dva puta) i Vedad Ibišević.

Drugi meč, odigran u Los Anđelesu 2018. godine, završio je bez golova, dok je treći meč u Karsonu u Kaliforniji 2021. godine okončan pobjedom Sjedinjenih Država (1:0).

Posljednja dva meča, odigrana van zvaničnih FIFA termina, igrali su fudbaleri iz američke MLS lige i Premijer lige BiH.

Od igrača reprezentacije BiH, koji je nastupali protiv Sjedinjenih Država, tu su Edin Džeko i Jovo Lukić, koji je debitirao za A tim u utakmici iz 2021. godine.