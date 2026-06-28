Modrić protiv Ronalda, možda posljednji ples fudbalskih legendi

Najveći derbi šesnaestine finala Svjetskog prvenstva bit će okršaj Hrvatske i Portugala, koji je na programu 3. jula u Torontu. Ipak, osim borbe za mjesto među 16 najboljih selekcija svijeta, pažnja fudbalske javnosti bit će usmjerena na dvojicu velikana – Luku Modrića i Kristijana Ronalda (Cristiana Ronalda).

Dugogodišnji saigrači iz slavnih dana madridskog Reala zajedno su osvojili gotovo sve što se moglo osvojiti – četiri titule prvaka Evrope, brojne domaće trofeje i ispisali jednu od najuspješnijih era u historiji "Kraljevskog kluba". Sada ih sudbina ponovo spaja, ali ovog puta kao rivale.

Za obojicu bi ovo mogao biti posljednji međusobni duel u reprezentativnim dresovima.

Modrić vjeruje da Hrvatska može još bolje

Nakon pobjede nad Ganom i plasmana u nokaut fazu, kapiten Hrvatske poručio je da njegov tim tek sada ulazi u pravi ritam.

- Ostvarili smo prvi cilj, a sada počinje novi turnir. Ne smijemo sebi stvarati dodatni pritisak, već uživati i dati maksimum. Vjerujem da možemo igrati još bolje - rekao je Modrić.

Dodao je da Hrvatska nema razloga da se plaši Portugala.

- Fenomenalna su reprezentacija, ali ni njima neće biti ugodno kada vide nas s druge strane. Moramo se dobro pripremiti i odigrati veliku utakmicu - istakao je hrvatski kapiten.

Ronaldo u lovu na trofej koji mu nedostaje

Na drugoj strani Ronaldo i dalje predvodi Portugal u potrazi za jedinom velikom titulom koja mu još nedostaje u reprezentativnoj karijeri – naslovom svjetskog prvaka.

Portugalci su grupnu fazu završili među najboljima i u duel s Hrvatskom ulaze kao jedan od favorita turnira, ali dobro znaju da protiv iskusne ekipe Zlatka Dalića neće imati nimalo lagan posao.

Duel koji će pamtiti cijeli fudbalski svijet

Bez obzira na ishod, okršaj Modrića i Ronalda nosi posebnu emotivnu težinu. Dvojica fudbalera obilježila su jednu eru evropskog i svjetskog fudbala, a sada bi mogli posljednji put dijeliti teren kao reprezentativci.

Biće to mnogo više od obične utakmice za plasman u osminu finala. Biće to susret dvojice prijatelja, saigrača i legendi koji su zajedno osvajali Evropu, a sada će jedan drugome stajati na putu ka ostvarenju sna o svjetskoj tituli.

Za ljubitelje fudbala teško je zamisliti privlačniji par šesnaestine finala. Toronto će 3. jula biti pozornica na kojoj će još jednom zablistati dvojica velikana čije će se ime dugo pamtiti – bez obzira na to ko će nakon posljednjeg sudijskog zvižduka nastaviti put prema vrhu svijeta.