Da li Željezničar može izboriti Evropu nakon dugo vremena

FK Željezničar muče veliki finansijski problemi, navijači su ponovo napravili novu akciju kako bi pomogli voljenom klubu. Po ko zna koji put tako su potvrdili svoju veliku ljubav, a nadaju se da će njihovi ljubimci u drugom dijelu sezonu pružati kvalitetne partije i obradovati ih.

Plavi su polusezonu završili na četvrtom mjestu, uz malo sreće mogli su i do bolje pozicije, no u igri su za Evropu. U osmini finala Kupa BiH igrat će protiv Leotara, što će biti prvi zvanični meč u 2023. godini, te imaju šansu i kroz ovo takmičenje doći do Evrope.

Evropa je svakako cilj, Plavi bi tako dobili veliku finansijsku injekciju, a navijači sigurno ispunili stadion u par mečeva, zavisno koliko bi evropska avantura trajala. Privuklo bi to naravno i nove sponzore...

Kada je igrački kadar u pitanju, poznato je da je klub napustio Sedad Subašić koji je postao slobodan saigrač. Od Subašića se mnogo više očekivalo, no i kada je dobijao šansu u prvom dijelu sezone nije donio prevagu sa klupe. Pojedini su mišljenja da se trebao naći na mjestu 'desetke', a ne na krilu, no sada će ovaj 21-godišnjak svoju sreću potražiti u nekoj novoj sredini.

Neće biti ni Hamze Gasala koji je nedavno operisan i sigurno će propustiti drugi dio sezone. Svakako da je to dodatni problem za Mulalića s obzirom da se radi o dvojcu koji je bio zaštićeno godište, odnosno do 21. godine, te sada ima i opciju manje u kreiranju početne postave sa mladim nogometašima i poštivanju pravila NS BiH.