Flik: Rekao sam Mileru da ga neću zvati za predstojeće utakmice

Selektor fudbalske reprezentacije Njemačke Hansi Flik (Flick) otkrio je da ofanzivac Bajerna Tomas Miler (Thomas Muller) neće biti dio „Elfa“ za predstojeće utakmice u martu i junu.



- Razgovarao sam s Tomasom i rekao mu da neće biti pozvan za utakmice u martu i junu - rekao je Flik i dodao:

- Ali to ne znači da je njegova karijera u reprezentaciji gotova ili da neće imati ulogu na Evropskom prvenstvu. On stvari vidi isto kao i ja: kao reprezentativac ne ideš u penziju. Ili te pozovu ili ne, a on je sada na čekanju do ljeta. Zašto bih zauvijek zatvorio vrata pred takvim igračem? Pogledajte njegovu trenutnu važnost za Bajern. On je opet jako važan i jako sam sretan zbog njega – istakao je Flik, koji će u petak objaviti spisak igrača za prijateljske utakmice protiv Perua (25. mart) i Belgije (28. mart).