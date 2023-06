Haris Šošić najbolji strijelac Omladinske lige BiH: Oduvijek sam maštao i sanjao o Koševu

Da Bosna i Hercegovina ima uspješne i mlade kadrove, svjedoči i fudbaler Haris Šošić, koji se već 13 godina bavi ovim sportom.



Kao član Fudbalskog kluba Sarajevo, osvojio je titulu prvaka Omladinske lige BiH - grupa Centar 1, te ponosno ponio titulu najboljeg strijelca lige sa 49 pogodaka u 26 utakmica.

Kako kaže, ljubav prema fudbalu, ali i ovom klubu, nasljedio je od oca, ali i porodice koja mu je od početka bila podrška.

Šta bi volio da je sljedeća stepenica u karijeri?

- Naravno kao dijete ovog kluba i ovog grada oduvijek sam maštao i sanjao o Koševu i dresu Sarajeva i to mi je cilj od kako sam započeo se baviti ovim sportom, ja sam ove sezone kao i prethodnih dao svoj maksimum, na stručnim ljudima iz kluba je da procjene da li je to dovoljno i da li imam to nešto da bih bio član prvog tima i takvog kolektiva – istakao je Šošić.

Volja i želja

U čemu pronalaziš motivaciju i želju za treningom?

- Motivaciju za fudbalom nije teško pronaći, jer smatram da ako radite ono što volite nikada vam neće ponestati volje i želje, od malena sam imao jasnu formulu a to je rad i to me stalno gura ka naprijed kao i ogromna želja za uspjehom i da jednog dana izgradim svoju ličnost i ime i budem upisan zlatnim slovima u historiji kako bh. sporta tako i svjetskog – ispričao je Šošić.