ZASTUPNIK U FBIH

Mirza Batalović pristupio SDA

Predsjednik Kapidžić izrazio je zadovoljstvo činjenicom da u SDA dolaze nova lica

Facebook SDA

D. H.

10.11.2025

Danas je u novim prostorijama Kantonalne organizacije SDA Sarajevo ozvaničeno pristupanje stranci prof. dr. Mirze Batalovića, zastupnika u Parlamentu Federacije BiH.

Bataloviću su u prostorijama sarajevske SDA dobrodošlicu izrazili predsjednik KO Faruk Kapidžić te član Izvršnog odbora Sebija Izetbegović i predsjednik OO SDA Stari Grad Dženan Selimbegović.

Predsjednik Kapidžić izrazio je zadovoljstvo činjenicom da u SDA dolaze nova lica: S radošću prihvatamo novu snagu, ljude s ličnim integritetom i profesionalnim kredibilitetom koji SDA vide kao prostor za djelovanje za opće dobro, a ne isključivo za ličnu afirmaciju.

Prof. dr. Mirza Batalović vanredni je profesor i šef Odsjeka za elektroenergetiku na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

# SDA
# MIRZA BATALOVIĆ
# SEBIJA IZETBEGOVIĆ
