Stevandićeva stranka napustila SNSD-ovu koaliciju u Brčkom

Opštinski odbor Ujedinjene Srpske Nenada Stevandića u Brčkom odlučio je da se distancira od lokalnog rukovodstva SNSD-a, na čijem je čelu vršilac dužnosti predsjednika Siniša Milić.

U saopćenju se navodi da je brčanski SNSD formirao vlast u Distriktu zajedno s Partijom demokratskog progresa (PDP) i Srpskom demokratskom strankom (SDS), čime se, kako stoji u odluci, "dovodi u sumnju i opstruiše podrška zajedničkom kandidatu vladajuće koalicije u Republici Srpskoj, profesoru Siniši Karanu".

Ujedinjena Srpska Brčko istakla je da će samostalno organizovati izborni štab i svoje glasače usmjeriti u podršci zajedničkom kandidatu vladajuće koalicije za predsjednika Republike Srpske.

Odluku, usvojenu 10. oktobra, potpisao je predsjednik Opštinskog odbora Dražen Vrkačević, a ona je dostavljena i centrali stranke te medijima.

Ovaj potez uslijedio je nekoliko dana nakon što je bivši predsjednik Opštinskog odbora Ujedinjene Srpske Uroš Vojinović prešao u Klub poslanika SNSD–SPS. Vojinović, koji je na prethodnim lokalnim izborima izabran s liste Ujedinjene Srpske, objasnio je da je stranku napustio zbog neslaganja s njenom trenutnom politikom.

Odluka Ujedinjene Srpske u Brčkom dodatno pokazuje rastuće napetosti unutar vladajuće koalicije uoči prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, zakazanih za 23. novembar 2025. godine.

Podsjećamo, Vlada Republike Srpske ranije je od braće Vrkačević, među kojima je i predsjednik lokalnog odbora Ujedinjene Srpske, kupila hotel koji je ujedno služio i kao regionalna kockarnica za 34 miliona KM, pravdajući taj potez potrebom da se institucije entiteta približe građanima u distriktu Brčko.